Auch Erwachsene waren bei der letzten Demo der Fridays-for-Future-Bewegung am 10. Januar in Witten wieder dabei. Hier ziehen sie über die Bahnhofstraße.

Klima Witten: „Parents for Future“ laden zum Treffen ein

Witten. Nicht nur Wittener Schüler setzen sich für ein besseres Klima ein. Seit September gibt es die „Parents for Future“. Bald treffen sie sich wieder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Witten: „Parents for Future“ laden zum Treffen ein

Wittener Eltern engagieren sich weiter für den Klimaschutz: Am Donnerstag, 16. Januar, findet im Projektraum an der Wiesenstraße 26 ab 20 Uhr wieder ein offenes Treffen der „Parents For Future Witten“ zum Kennenlernen und zum Austausch statt.

Dazu sind alle interessierten Eltern und Großeltern sowie Menschen ohne Kinder eingeladen. Neben Vertretern der „Parents“ sind diesmal auch Schüler und Studenten dabei. Außerdem ist ein Vertreter aus dem Organisationsteam der „Parents For Future Dortmund“ zu Gast. Die Wittener Gruppe hatte sich im September 2019 gegründet. Etwa 25 Erwachsene haben sich der lokalen Gruppe seitdem angeschlossen.

Inzwischen gibt es deutschlandweit fast 300 solcher Ortsgruppen. Die parteiunabhängige Initiative unterstützt „Fridays For Future“ in ihrem Anliegen für eine konsequente Klimaschutzpolitik und solidarisiert sich mit den Jugendlichen und ihren Protestformen. Als wichtiges Ziel benennen die Gruppen die Einhaltung der Pariser Klimaziele und eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius. Weitere Infos: witten@parentsforfuture.de