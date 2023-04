Witten: Papageien-Pärchen sucht Zuhause mit Artgenossen

In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Witten. Diese Woche sucht die Arche Noah Witten ein Zuhause für ein Papageien-Pärchen. Den Vorbesitzern waren sie zu laut.

Die Arche Noah in Witten kümmert sich nicht nur um Hunde und Katzen. Heute sucht der Verein ein Zuhause für ein einjähriges Pärchen aus der Gattung der Unzertrennlichen. Die neuen Besitzer sollten eine Voliere besitzen und am besten bereits Artgenossen der beiden.

Diese beiden Papageien warten bei der Arche Noah auf ein neues Zuhause. Foto: Arche Noah Witten

Das Pärchen wurde bei der Arche Noah abgegeben, weil sie im Mietshaus zu laut waren. Agapornieden haben eine sehr laute Stimme. Wer den beiden ein schönes und artgerechtes Heim bieten möchte, kann sich telefonisch unter 02302/ 57558 und 02302/ 390377 an den Tierschutzverein wenden.

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996.

