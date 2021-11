Witten: Orchester Blow sagt seine Weihnachtskonzerte ab

Witten. Konzerte des Symphonischen Blasorchesters Blow gehören zur Adventszeit in Witten. Warum der Verein jetzt Auftritte ausfallen lässt.

Aufgrund der derzeitigen Coronalage hat sich der Orchesterverein des Symphonischen Blasorchesters Witten Blow entschieden, seine geplanten Weihnachtskonzerte am 11. und 12. Dezember in der Martin-Luther-Kirche abzusagen. „Dieser Schritt ist dem Musikverein nicht leicht gefallen, da die Konzerte nach über zwei Jahren Zwangspause für alle Musikerinnen, Musiker und Besucher zu einem echten Highlight hätten werden sollen“, so der Vereinsvorstand.

Orchester war ein Projekt des Rotary Clubs Witten und der Musikschule

Der Verein halte die Absage aber „leider für notwendig“. Seit 2006 gehört das Symphonische Blasorchester zum kulturellen Leben Wittens. Das zunächst als Projekt durch den Rotary Club Witten in Kooperation mit der Musikschule initiierte Orchester hat sich schnell entwickelt und ist seit 2013 ein eigenständiger Blasorchesterverein.

