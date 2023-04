Witten: Open-Air-Konzert mit Saxofonist Wolf Condera

Nico Schliemann, Gitarrist der Gruppe Glasperlenspiel, tritt beim Konzert in Haus Witten auf. Er gehört zu der Band, die der Saxofonist Wolf Condera für einen Tag zusammengestellt.

Witten. Zu einem Konzert mit dem Saxofonisten Wolf Condera und weiteren Musikern lädt Haus Witten ein. Das erwartet die Besucher.

Zum Open-Air-Konzert mit dem Saxofonisten Wolf Codera und weiteren Musikern lädt Haus Witten am Sonntag, 30. April, ab 19 Uhr ein.

Bunter Mix aus Rock, Pop und Soul

Die Gäste erwartet im Innenhof des altehrwürdigen Gebäudes ein Mix von Songs aus Rock, Pop und Soul. Wolf Codera stellt einmal mehr unter dem Motto „Session Possible“ eine Band für einen Tag zusammen. Dieses Mal sind unter der musikalischen Leitung von Martin Drazek (Popakademie Witten) Nico Schliemann, Gitarrist der Gruppe Glasperlenspiel, Gesangsinterpreten wie Lélé aus Litauen („The Voice of Germany“) oder Fabrizio Levita dabei. Der Italiener wirkt an der Georg Michael Show Freedom mit.

Der Eintritt kostet (pro Person) im VVK 25 Euro (plus Gebühr) und an der Abendkasse 30 Euro. Die Karten sind beim Stadtmarketing am Rathausplatz und bei Eventim.de erhältlich. Einlass ist ab 18 Uhr.

