Superintendentin Julia Holtz aus Witten bei einem Besuch einer Schnitzerwerkstatt in der Region Bethlehem.

Johanniskirche Witten: Olivenholz-Schnitzereien in Kirche zu kaufen

Witten. In der Wittener Johanniskirche kann man ab Samstag (4.12.) kunsthandwerkliche Produkte aus der Region Bethlehem erwerben. Was angeboten wird.

Seit langer Zeit gibt es enge Beziehungen zwischen der evangelischen Johannis-Kirchengemeinde in Witten und einer Kooperative christlicher Schnitzer aus der Region Bethlehem. In langer Familientradition fertigen die Christen im Heiligen Land Krippen, Kreuze und andere Figuren aus Olivenholz.

Hier entsteht ein Kamel aus Olivenholz. Foto: Julia Holtz

Diese kunsthandwerklichen Produkte können jetzt in der Adventszeit an einem Verkaufsstand in der Johanniskirche (Hauptstr. 4) gekauft werden.

Verkaufsstand in der Johanniskirche Witten ist auch in der Woche geöffnet

Dort werden Krippenfiguren, Weihnachtsbaum-Anhänger, Engel, Kamele und vieles mehr angeboten. Der Verkaufsstand in der Kirche ist ab Samstag (4. 12.) bis zum 19. Dezember jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags auch noch einmal von 16 - 18 Uhr geöffnet.

Sonntags kann man eine halbe Stunde vor und nach dem Gottesdienst Schönes und Nützliches aus dem Heiligen Land erwerben - immer von 10.30 Uhr bis 11 Uhr und von 12 Uhr bis 12.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten