Witten: Offener Ganztag stößt durch Corona an seine Grenzen

Witten. Die OGS der Harkortschule in Witten steht durch Corona vor großen Herausforderungen. Was Träger und Leitung sich für die Zukunft wünschen.

Zu wenig Personal, keine finanziellen Mittel und immer mehr Arbeit für die Erzieher. Der Alltag des Offenen Ganztags der Harkortschule wird in Zeiten von Corona zu einer richtigen Herausforderung. Die Verantwortlichen wünschen sich mehr Unterstützung.

„Wenn eine Kollegin ausfällt, können wir sie nicht ersetzen. Das betrifft dann gleich eine ganze Gruppe, die nicht betreut werden kann“, sagt Katharina Weinert vom Evangelischen Kirchenkreis, dem Träger der OGS der Harkortschule. Sie wünscht sich zum Beispiel den Einsatz von Alltagshelfern wie in Kitas. „So könnten die Ausfälle vielleicht kompensiert werden.“ Auch bei Hygienemitteln oder Masken fehle die finanzielle Unterstützung.

An der OGS der Harkortschule in Witten arbeiten zehn Erzieher

An der OGS der Hartkortschule arbeiten derzeit zehn Erzieher und zwei Küchenhilfen halbtags. „Jeder ist wirklich total engagiert und flexibel“, so Kathleen Lungkwitz, die den Offenen Ganztag der Schule leitet. Die Mitarbeiter würden alles geben, damit die Kinder weiterhin gerne in die OGS kommen – immerhin sind das in Stockum 128 von 195 Schülern.

Lungkwitz selbst leitet die Igelgruppe. Jeden Tag hält sie sich an mittlerweile fest eingespielte Abläufe. Die Kinder werden nach Unterricht abgeholt und in die jeweilige Gruppe gebracht. Im Sachkunderaum baut sie für ihre Schüler jeden Mittag Lego-Technik auf. Doch auch hier kann es bei Dingen, die vor Corona noch selbstverständlich waren, zu Problemen kommen. Wenn zum Beispiel ein Baustein aus dem Nebenzimmer geholt wird, muss dieser erst desinfiziert werden, bevor die Kinder damit spielen können.

Beim Personal sind auch pädagogische Fähigkeiten gefragt

An der Harkortschule in Stockum besuchen 128 von 195 Schülern den Offenen Ganztag. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

„Es ist längst nicht mehr nur die Betreuung, die wir leisten. Wir müssen auf alles achten. Und da stoßen wir langsam an unsere Grenzen.“ Auch pädagogische Fähigkeiten seien nämlich gefragt. „Die Kinder fragen uns ja auch, wieso sie das und das machen müssen und haben ihre Probleme mit der Situation“, erklärt Lungkwitz. Auch mit Eltern komme es manchmal zu Diskussionen. Manche verstehen etwa nicht, warum sie ihre Kinder nur außerhalb des Gebäudes abholen können. „Ich wünsche mir einfach mehr Wertschätzung für unsere Erzieher“, sagt die OSG-Leiterin.

Was ihr dabei aber wichtig ist: „ Die Kinder können die OGS ohne Probleme besuchen, da wir wirklich auf alles achten.“ So wurde sogar das Mittagessen von der Mensa in einen weiteren Raum verlegt, damit sich einzelne Gruppen nicht vermischen. Die Küchenhilfen schleppen die Spaghetti dann mittags quer durch die Schule in die Räume. „Auch das ist natürlich wieder ein Aufwand“, sagt Lungkwitz.

Enge Zusammenarbeit von OGS und Grundschule

Die OGS arbeitet dabei sehr eng mit der Harkortschule zusammen. Schulleiterin Ulrike Gilsebach wünscht sich, dass der Ganztag in Zukunft nicht „nicht nur als Anhängsel der Grundschulen“ gesehen werde, sondern es klare Konzepte gebe. Ein Lob hat sie aber vor allem für ihre Schüler übrig. „Die Kinder lernen schon im Schulalltag, mit der Situation umzugehen und so verhalten sie sich dann auch nachmittags in der OGS“.

1600 Schüler besuchen die OGS In Witten gibt es 20 Offene Ganztagsschulen (inklusive der Förder- und Waldorfschulen). Mit der Stadt, der Ratz+Fatz Company (Evangelischer Kirchenkreis), der Awo Ennepe-Ruhr-Kreis und dem Deutschen Roten Kreuz betreiben vier Träger diese Schulen. An den Grundschulen in Witten werden laut Stadt von 3096 Schülern 1612 Kinder im Ganztag betreut. Das entspricht einer Versorgungsquote von 52,07 Prozent. Im laufenden Schuljahr wurden die OGS-Plätze der Pferdebachschule von 80 auf 100 aufgestockt. Laut Stadtsprecher Jörg Schäfer wird weiterhin geprüft, wo es wie viel Bedarf gibt. Aktuell gebe es aber keine weiteren Ausbaupläne.

Das machen die i-Dötze am Dienstag gegen 11.30 Uhr am besten vor. In Zweierreihen und mit Masken laufen sie durch die große Empfangshalle zum Ausgang und warten bis die Lehrerin kommt. Erst dann verlassen sie die Schule. Die einen gehen unter anderem in die Musikschule, die anderen freuen sich auf das Mittagessen in der OGS. Auch wenn es nicht wie gewohnt in der Mensa stattfindet.

