Witten. Eine rund drei Kilometer lange Ölspur hat sich am Samstag durch Witten gezogen. Die Feuerwehr beseitigte sie. Der Verursacher ist noch unbekannt.

Witten: Ölspur zieht sich mehrere Kilometer durch die Stadt

Eine rund drei Kilometer lange Ölspur hat sich am Samstagmorgen durch halb Annen bis nach Rüdinghausen gezogen. Nach Angaben der Feuerwehr begann die Ölspur im Bereich der Gleise am Bahnhof Annen-Nord, zog sich über die Herdecker Straße hinunter bis zur Ardeystraße und weiter bis zum Waldparkplatz am Herrenholz.

Gegen 9 Uhr begann die Feuerwehr, die 20 bis 30 Zentimeter breite Spur zu beseitigen. Unterstützung erhielt sie dabei von der Löscheinheit Annen der Freiwilligen Feuerwehr. Auch eine Kehrmaschine des Betriebsamtes war im Einsatz. Der Verursacher der Ölspur ist noch nicht ermittelt.