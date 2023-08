Witten: Oberin Marianne Anschütz gibt das „schönste Amt“ ab

Witten. Sie wollte, dass das Diakoniewerk Ruhr Witten nicht von gestern, sondern von übermorgen ist. Nun geht Oberin Marianne Anschütz in den Ruhestand.

Mehr als 38 Jahre lang war Marianne Anschütz im Mutterhaus des Diakoniewerks Ruhr Witten tätig, davon 30 Jahre als Vorstand der evangelischen Stiftung und Oberin der Diakoniegemeinschaft. Nun ist die 66-Jährige mit einem großen Fest in den Ruhestand verabschiedet worden.

Marianne Anschütz hat während ihrer Dienstzeit große Umbrüche gestaltet und damit entscheidend dazu beigetragen, Stiftung und Diakoniegemeinschaft für die Zukunft aufzustellen. „Wir sind nicht von gestern, sondern von übermorgen“, betonte sie.

Theologin war bereits 1985 nach Witten gekommen

Mit dem Auftrag, eine neue Form der diakonisch-theologischen Weiterbildung zu entwickeln, war die Theologin und Erziehungswissenschaftlerin 1985 nach Witten gekommen. Die damalige Mutterhausleitung hatte entschieden, Frauen unabhängig von der Lebensform zu Diakonissen auszubilden. Bis dahin lebten Diakonissen ehelos und enthaltsam in einer Lebens- und Glaubensgemeinschaft in Diakonissenmutterhäusern und arbeiteten meist in Sozial- oder Pflegeberufen. Ihr Erkennungszeichen war und ist vielerorts die Tracht mit einem Häubchen.

Heute sind Diakonissen evangelische Frauen der Diakoniegemeinschaft, die eigenständig leben und in Kirche, Diakonie oder im Sozialwesen aus ihrem christlichen Glauben heraus tätig sind – haupt-, neben- oder ehrenamtlich. Diese Veränderung war wegweisend für die Zukunft der Diakoniegemeinschaft: Denn seit den 1950er Jahren ging die Zahl der Diakonissen in allen Mutterhäusern stetig zurück. „Ohne die neue Weiterbildung und die neue Form von Gemeinschaft gäbe es das Mutterhaus nicht mehr“, ist Marianne Anschütz überzeugt.

Mit den Teilnehmerinnen ihres ersten Kurses ließ sie sich selbst als Diakonisse einsegnen. 1993 wurde sie als Nachfolgerin von Christel Prein als Oberin eingeführt. Damals war die Stiftung Trägerin aller Einrichtungen auf dem Gelände am Schwesternpark. Auf dem Gelände in Witten lebten rund 100 aktive Gemeinschaftsmitglieder und Feierabendschwestern in den Feierabendhäusern, die ursprünglich als Altersruhesitz für die Diakonissen dienten. Heute gehören das Mutterhaus mit dem Lukaszentrum, das Familienzentrum, das Apartmenthaus und der Schwesternpark zum Diakoniewerk Ruhr Witten.

Das Thema Bildung lag Marianne Anschütz immer sehr am Herzen

Die Diakoniegemeinschaft hat aktuell rund 200 Mitglieder, darunter 90 Diakonissen und 110 diakonische Schwestern und Brüder. Sie leben und arbeiten an den unterschiedlichsten Orten. „So eine große Gemeinschaft auf dem Weg mitzunehmen und die Zentrale wachzuhalten, erfordert ein großes Netzwerk“, betont Marianne Anschütz.

Das Thema Bildung lag ihr immer sehr am Herzen. In der Anfangszeit unterrichtete sie Religionspädagogik und -lehre am Comenius Berufskolleg. Als Geschäftsführerin des Diakonischen Bildungszentrums BIZ war sie zudem lange für die Schulen für soziale und pflegerische Berufe auf dem Gelände in Witten verantwortlich. „Es gibt kein schöneres Amt. Die Arbeit war immer sehr vielfältig, sehr basisorientiert und seelsorgerisch ausgerichtet“, erklärt Marianne Anschütz.

Nachfolgerin Frauke Gorontzi ins Amt eingeführt

Künftig will sich die fast 67-Jährige in der Hospizarbeit und der diakonischen Bildungsarbeit weiter engagieren und sich „die schönsten Sachen aussuchen“. Außerdem möchte sie mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Wohnen wird sie dabei weiterhin im Mutterhaus.

Als Nachfolgerin von Marianne Anschütz ist Frauke Gorontzi ins Amt eingeführt worden. Die 49-Jährige gehört der Diakoniegemeinschaft seit 25 Jahren als diakonische Schwester an und ist seit vielen Jahren Mitglied des Rates und Kuratoriumsmitglied der Stiftung. Die Diplom-Pflegewissenschaftlerin hatte 2020 die Leitung der Pflegefachschule des EvK Witten übernommen und freut sich nun auf eine „wunderbare Aufgabe“.

Zu Frauke Gorontzis Aufgaben als neue Oberin und Vorstand der Stiftung werden der Ausbau des Mutterhauses als Bildungsstätte, die Weiterentwicklung der Fortbildungsangebote sowie die weitere Öffnung für Partnerunternehmen und neue Kooperationen gehören. Sie sagt: „Das Mutterhaus soll ein Ort der Stärkung und Bestärkung sein, damit Menschen eine Haltung vertreten, und mit Überzeugung ihre Arbeit tun können.“

