Magen-Darm-Erkrankungen häufen sich in der Zeit von Oktober bis März. In Witten scheint es schon früher loszugehen.

Gesundheit Witten: Norovirus breitet sich in Kitas verstärkt aus

Witten. Immer mehr Kitas im EN-Kreis mit Witten sind von Norovirus-Fällen betroffen. Das Gesundheitsamt hat deshalb jetzt Maßnahmen beschlossen.

Das Norovirus breitet sich in den Kitas im Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten wieder aus. Nach Angaben des Gesundheitsamts haben sich kreisweit in 16 Kindergärten zahlreiche Kinder angesteckt. Auch eine Schulklasse ist betroffen, die zuvor auf Klassenfahrt war.

„Magen-Darm-Infektionen treten in den Monaten Oktober bis März verstärkt auf. Dieses Jahr scheint es etwas früher loszugehen“, sagt Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein. Gerade bei Noroviren sei es keine Seltenheit, dass einzelne Erkrankte das Virus in Kitas und Schulen tragen und dort eine Infektionskette auslösen.

Gesundheitsamt will Infektionsketten unterbrechen

Um diese Kette zu unterbrechen und den Ausbruch zu beenden, arbeitet das Gesundheitsamt eng mit den betroffenen Häusern zusammen und stimmt Maßnahmen ab. Sobald mindestens zwei Fälle auftreten, muss dies dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Zudem sei es wichtig, dass erkrankte Kinder nicht zu schnell wieder zurückkehren. „Betroffen sollten frühestens 48 Stunden nach Abklingen der Krankheitszeichen wieder in die Kita oder Schule geschickt werden“, so Klinke-Rehbein. So soll vermieden werden, dass Kitas oder Schulen geschlossen werden müssen. Die Inkubationszeit beträgt ein bis zwei Tage. Neben Durchfall und Erbrechen können auch Symptome wie Kopfschmerzen und geringes Fieber hinzukommen.

