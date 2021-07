Witten: Noch viele Impftermine für Kurzentschlossene frei

Witten. Wer sich kurzentschlossen gegen Corona impfen lassen möchte, hat das zu im EN-Kreis nun verschiedene Möglichkeiten. Wo es Termine gibt.

Wer sich im Ennepe-Ruhr-Kreis noch kurzfristig impfen lassen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. So bietet der Kreis etwa in seinem Drive-in in Schwelm Termine mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an.

Im Gegensatz zu allen anderen verfügbaren Impfstoffen ist bei diesem lediglich eine Impfung für die Immunisierung notwendig. Termine für Kurzentschlossene gibt es noch am Mittwoch (14. 7.) und Freitag (16.7.) Die Terminvergabe für das Drive-in an der Milsper Straße 35 läuft online über das Portal Terminland: www.terminland.de/impfzentrum_en2/

Termine für Zweitimpfungen mit Biontech oder Moderna im Drive-in

Über das gleiche Portal werden auch Zweitimpftermine mit mRNA-Impfstoff für Bürgerinnen und Bürger vergeben, die vor mindestens vier Wochen in einer Arztpraxis mit Astrazenenca erstgeimpft worden sind und dort momentan keinen mRNA-Impfstoff bekommen können. Link: www.terminland.de/impfzentrum_en/

Rund 250 Betroffene haben das Angebot bei der ersten Sonderaktion am Sonntag (11.7.) angenommen. Weitere Buchungen sind für Dienstag (13.7.) und Donnerstag (15.7.) möglich. An beiden Tagen stehen noch zahlreiche Termine zur Verfügung

Impfungen in Enneptal weiterhin ohne Termin möglich

Außerdem gilt weiterhin: Wer im Impfzentrum an der Kölner Straße in Ennepetal eine Erst- oder Zweitimpfung erhalten möchte, benötigt dafür keinen Termin mehr. Wer mit festem Termin nach Ennepetal kommt, wird aber vorrangig geimpft.

Buchungen sind weiterhin über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe möglich (0800/116117 02, online www.116117.de). Bis einschließlich Sonntag (18.7.) bleibt das Impfzentrum von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Ab Montag (19.7.) sind Impfungen ohne Termin dann nur noch von 14 bis 20 Uhr möglich. Bereits vereinbarte Termine am Vormittag bleiben bestehen.

Ab Mittwoch (14.7.) sollen in allen neun kreisangehörigen Städten außerdem zusätzlich mobile Impfaktionen stattfinden. Das hatte der Kreis bereits Ende vergangener Woche mitgeteilt. Angedacht sind Impfaktionen etwa an Busbahnhöfen, Einkaufszentren und Rathausplätzen. Wo und wann genau in Witten das der Fall sein wird, stand am Montag allerdings noch nicht fest. Man warte noch auf die Rückmeldungen aus den Städten, so eine Kreissprecherin.

