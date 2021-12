Witten: Nicht nur der Wasserturm Bommern leuchtet im Advent

In vorweihnachtliches Grün getaucht: der Bommeraner Wasserturm in Witten am vergangenen Samstag (4.12.)

Witten. Jeder Adventssamstag birgt eine Überraschung in Witten, denn reihum werden unterschiedliche Gebäude angestrahlt. Zwei Mal dürfen wir noch staunen.

An den Adventssamstagen leuchtet Witten wieder besonders weihnachtlich. Zwischen 18 und 22 Uhr werden abwechselnd verschiedene Gebäude in der Stadt mit winterlichen Motiven angestrahlt.

Nachdem letzten Samstag (4.12.) der Wasserturm Bommern in weihnachtlichem Grün erstrahlte, wird am 11. Dezember das Haus Herbede stimmungsvoll erleuchtet. Am 18. Dezember ist dann zum Abschluss der Aktion noch die Johanniskirche an der Reihe. Wer sich das Spektakel aus der Nähe ansehen möchte: Das Stadtmarketing bittet um Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m und empfiehlt, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn es voll werden sollte. Weitere Informationen unter www.wittener-weihnachtsmarkt.de.

