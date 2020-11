Witten: Neue Sporthalle neben Hardenstein-Schule geplant

Die Horst-Schwartz-Sporthalle in Witten-Vormholz. Sie wurde geschlossen, als am Flachdach des Gebäudes Korrosionsrisse entdeckt wurden.

Witten. An der Hardenstein-Gesamtschule soll nach städtischen Planungen eine neue Dreifachsporthalle entstehen. Was das Projekt die Stadt kosten wird.

Mitte Januar hatte die Stadt die Horst-Schwartz-Sporthalle am Vormholzer Ring für eine weitere Nutzung gesperrt. Es bestehe Einsturzgefahr, hieß es. Jetzt zeichnet sich eine Lösung für die Sporthallen-Situation in Herbede ab. Im Schulausschuss stellte Stadtbaurat Stefan Rommelfanger am Donnerstagabend (26.11.) die städtische Planungen für eine neue Dreifachsporthalle an der Hardenstein-Gesamtschule vor.

Der Neubau könnte neben der bisherigen Hardenstein-Sporthalle in der Straße An der Wabeck entstehen. Die neue Halle, so Rommelfanger, werde rund 7,5 Millionen Euro kosten. Mit 1,5 Millionen Euro könne das Projekt mit Landesmitteln gefördert werden – so könne Geld aus dem Investitionspakt Sportstättenförderung des Landes NRW fließen. „Damit blieben sechs Millionen Euro bei der Stadt, wenn es nicht weitere Fördermittel gibt“, sagte der Baurat im Ausschuss.

Angemietete Traglufthalle könnte auf dem Bolzplatz gegenüber vom Hallenbad in Witten-Vormholz stehen

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der neuen Halle hält die Stadt die Anmietung einer sogenannten Traglufthalle für notwendig. Diese könnte für den Schul- und Vereinssport auf dem Bolzplatz am Vormholzer Ring gegenüber vom Hallenbad errichtet werden, erklärte Rommelfanger. Schuldezernent Frank Schweppe betonte im Ausschuss, dass eine solche Zwischenlösung alternativlos sei. Denn es sei eine städtische Pflichtaufgabe, Räumlichkeiten für den Sportunterricht zur Verfügung zu stellen. Dieses könne durch die noch geöffnete Gymnastikhalle neben der Horst-Schwartz-Halle an der Vormholzer Grundschule nicht gewährleistet werden.

Stefan Rommelfanger beziffert die Kosten für eine Traglufthalle mit rund 600.000 Euro – wenn man sie für vier Jahre anmiete. Dieser Zeitraum sei notwendig, da mit einer Fertigstellung der Dreifach-Sporthalle an der Hardenstein-Gesamtschule nicht vor 2024 zu rechnen sei. Der Schulausschuss gab am Donnerstagabend einstimmig grünes Licht für die städtischen Planungen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Rat, der am 15. Dezember das nächste Mal im Festsaal des Saalbaus zusammenkommt.

Gymnastiksporthalle und Zweifachsporthalle sollen weiter genutzt werden

Sofern auch der Rat zustimme, stünden kurzfristig gut eine Million Euro „für die vorbereitenden Planungen und die Konkretisierung der Kosten“ zur Verfügung, heißt es seitens der Stadt. Dies wiederum sei eine Voraussetzung dafür, damit Fördermittel beantragt werden könnten.

Sanierung der Halle wäre unwirtschaftlich Im Juni lag das Gutachten für die seit Januar gesperrte Horst-Schwartz-Sporthalle in Vormholz vor. Dieses empfahl aufgrund der Schäden am Gebäude, das aus den 70er Jahren stammt, einen Abriss und einen Neubau der Halle. Das große Problem der Sportstätte waren die sogenannten Deckenbinder, Träger für große Spannweiten aus Spannbeton. Diese könnten in der Schwartz-Halle ohne Ankündigung brechen, ergab das Gutachten. Die Folge: Das Hallendach könnte einstürzen. Auch die Umkleideräume sowie die Haustechnik hätten erneuert werden müssen. Eine Sanierung der Sporthalle sei daher unwirtschaftlich, entschied die Stadt.

Im Ausschuss betonte Stefan Rommelfanger, dass die Gymnastikhalle am Vormholzer Ring weiterhin genutzt werden soll, ebenso die bisherige Zweifachsporthalle an der Hardenstein-Gesamtschule. Gegenüber unserer Redaktion sagte der Stadtbaurat, dass die Zweifachsporthalle natürlich in die Jahre gekommen sei. „Das kann immer etwas sein, auch die Heizung ist alt.“