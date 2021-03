Witten: Neue Parkgebühren an der Uni beschäftigen Ausschuss

Witten. Der Ausschuss für Stadtentwicklung tagt Donnerstag - coronakonform - im Saalbau Witten. Warum sich die Tagesordnung noch kurzfristig ändern kann.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima (ASUK) tagt am Donnerstag (11.3) - coronakonform - öffentlich im Festsaal des Saalbaus. Auf der Tagesordnung stehen ab 17 Uhr die neue Parkraumbewirtschaftung an der Uni, die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, die Errichtung eines Radfahrstreifens an der Dortmunder Straße sowie die Planung eines Dachparks in der Innenstadt und ein umweltfreundliches Silvesterfest.

Die Stadt weist daraufhin, dass sich in Pandemie-Zeiten alle politischen Gremien der Stadt um effiziente Beratungsabläufe bemühen. Daher könnte die Tagesordnung des Ausschusses, die im Ratsinformationssystem der Stadt zu finden ist, sich noch direkt zu Beginn der Sitzung ändern, indem Punkte hinzukommen, beziehungsweise vertagt oder abgesetzt werden. Dieses kann aus rechtlichen Gründen nicht im Vorfeld geschehen, denn Ergänzungen und Absetzungen von Themen kann nur der jeweilige Ausschuss vornehmen.

