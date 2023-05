Witten: Neue Bäume auf dem Spielplatz Hohenstein gepflanzt

Witten. Der umgestaltete Hohenstein-Spielplatz in Witten geht auf die Zielgerade. Die Stadt hat das Areal nun mit neuen Bäumen und Sträuchern bepflanzt.

Auf dem Spielplatz auf dem Hohenstein in Witten geht es voran. Die Geräte stehen bereits – wenn auch weiterhin eingezäunt. Nun ist das neue Spielparadies noch grüner geworden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen haben am Donnerstag (4.5.) rund um den Spielplatz neun Bäume eingesetzt, dazu kamen am Freitag (5.5.) noch mehr als zehn Sträucher und Stauden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

An den fünf bis sechs Meter hohen Jungbäumen sind schon jetzt einige Blüten und Blätter zu sehen. Wenn sie dann über die Jahre wachsen, werden sie eine wichtige Rolle als Schattenspender, Lebensraum und für frische Luft und Bodenfeuchtigkeit einnehmen, hofft die Stadt.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Je drei essbare Ebereschen und Rot-Ahorn sowie eine Blutbuche, einen Walnussbaum und einen Zierapfel hat die Abteilung Grünflächen eingepflanzt. Eine Felsenbirne, zwei Haselnuss, ein Johanniskraut und weitere Sträucher und Stauden haben ihren neuen Standort gefunden. Auch der schon zuvor angesäte Rasen wachse laut Stadt gut an.

Zaun steht noch bis Pfingsten

Die Stadt hat die Pflanzen nach mehreren Kriterien ausgewählt. Es sollten einheimische Pflanzen sein, die an hiesige Waldböden angepasst sind, ihre Blüten sollten Nahrungsquelle für Bienen und weitere Insekten sein und – ganz wichtig – die Früchte sollten auf jeden Fall ungiftig sein.

Lesen Sie auch:

Um all den Pflanzen noch ein bisschen Zeit zum Anwurzeln zu geben, wird der Zaun um das Gelände noch einige Tage stehen. Das Pfingstwochenende aber sollten Kinder und Eltern sich schon mal im Kalender anstreichen. Denn spätestens dann soll der Zaun weg sein. Dann können alle die Klettergerüste, die Wasserspielanlage, die Wippen und die inklusiven Spielgeräte testen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten