Witten: Neue Ausstellung zeigt die Gesichter der Stadt

Witten. Die neue Ausstellung in der Galerie der Produkte in Witten stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Passend dazu gibt es eine Podcast-Reihe.

„1 aus 99.000- Geschichten einer kleinen Großstadt“ lautet der Titel der neuen Ausstellung der Galerie der Produkte im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in Witten. Vorgestellt werden einige Wittenerinnen und Wittener und ihre Geschichte.

Großformatigen Porträts der Fotografin Julia Unkel zeigen Menschen dieser Stadt. Die Kaufhausinhaberin, den Kulturschaffenden, die Waldbesitzerin, den Aktivisten, die Arzthelferin, den Hausmeister und noch einige mehr. Es sind Gesichter dieser Stadt, verborgene Helden, die mit Leidenschaft ihrem Beruf und ihrer Berufung nachgehen und auf diese Weise die Stadt gestalten.

Podcast ergänzt die Ausstellung im ehemaligen Kaufhof in Witten

Zu der Ausstellung gehört eine Podcast-Reihe, in der Britta Lennardt, Kuratorin der Galerie der Produkte, die Menschen zu ihren Haltungen und Perspektiven befragt. Wie sieht ihr Leben in Witten aus? Was beobachten sie? Was wünschen sie sich? Der Podcast „1 aus 99.000“ ist auf allen gängigen Podcast-Portalen zu finden. Produziert wurden die Interviews durch Marek Schirmer.

Die Ausstellung und die Podcasts entstanden im Rahmen des Kultursommers 2021 für die „Galerie der Produkte“ – ein Projekt der Stadt Witten. Sie wurden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus Neustart Kultur.

