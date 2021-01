Witten: Naturschützer fordern Verzicht auf Streusalz

Witten. Streusalz schädigt Pflanzen und Tiere, warnt der Naturschutzbund. Was der Nabu für eis- und schneefreie Gehwege empfiehlt.

Ner Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert, beim Einsatz gegen Eis und Schnee auf Streusalz zu verzichten. Denn dieses schade der Vegetation, dem Boden und dem Grundwasser. Der Nabu empfiehlt Privathaushalten salzfreie, abstumpfende Streumitteln wie Granulate, Split, Sand oder Kies.

Im vergangenen milden Winter seien auf den Straßen in NRW 35.000 Tonnen Salz gestreut worden. Das Problem: Salz versickere mit dem Schmelzwasser im Boden und schädige die Wurzeln von Bäumen und Sträuchern am Straßenrand. Dadurch werde der Nährstoffhaushalt der Pflanzen gestört und diese würden anfälliger für Schädlinge und Krankheiten, so die Naturschützer.

+++Damit Sie keine Nachrichten aus Witten verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. Wir schicken Ihnen die Nachrichten abends aufs Handy+++

Die Folgen zeigten sich oft erst im Frühjahr und Sommer, wenn salzgeschädigte Straßenbäume trotz ausreichender Niederschläge allmählich vertrocknen. Über die Kanalisation gelange die Salzbrühe auch in Bäche und Flüsse und könne dort Süßwasserfische und Kleintiere schwächen. Bei Tieren - wie Hunden - könne das Salz am Boden zu wunden Pfoten führen. Nicht zuletzt trage Streusalz zur Versalzung des Grundwassers bei.

Straßenreinigungssatzung der Stadt Witten verbietet Bürgern, Streusalz zu verwenden - es gibt nur wenige Ausnahmen

Hans-Georg Rentrop, Leiter des Wittener Betriebsamtes betont, dass der Einsatz von Streusalz in Witten laut Straßenreinigungssatzung für Privatleute verboten sei. Ausnahmen würden unter anderem gelten für Eisregen, Treppen und Rampen sowie bei steilem Gefälle. Rentrop: „Die Stadt verwendet Streusalz sparsam nur auf Fahrbahnen. Öffentliche Wege werden in der Regel mit Sand gestreut."

Der Nabu betont, dass Streusalz auch wirtschaftliche Schäden verursache - wie etwa die Korrosion an Brücken und Fahrzeugen. Nur bei Eisregen sowie auf Treppen und Rampen sehen auch die Naturschützer nur wenig Alternativen zum Salz. Der generelle Tipp: Der Handel biete vom Umweltbundesamt getestete Produkte an, die mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel - weil salzfrei" versehen sind.

+++Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier+++