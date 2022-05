Witten: Nächster Verdi-Warnstreik in Kitas und der OGS

Erzieherinnen und Erzieher werden am Mittwoch (4. Mai) in Witten auf dem Rathausplatz zu einer Kundgebung zusammenkommen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Tag erneut zum Warnstreik aufgerufen. Das Foto zeigt eine Verdi-Kundgebung in Hattingen Mitte März.

Witten. Am Mittwoch (4.5.) treten Mitarbeitende von städtischen Kitas und OGS in Witten erneut in den Streik. Verdi fordert Entlastung der Erzieherinnen.

In den städtischen Kindertagesstätten und den Ganztagsbetreuungen der Grundschulen wird am Mittwoch, 4. Mai, erneut gestreikt. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi an. Die Arbeitsniederlegungen am Mittwoch sind Teil einer bundesweiten Auseinandersetzung um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Eine Kundgebung gibt es dieses Mal auch in Witten.

Gegen 10.30 Uhr sollen sich rund 200 Streikende auf dem Rathausplatz versammeln, kündigt Gewerkschaftssekretärin Ina Hecht an. Auch Kolleginnen aus den umliegenden Städten wie Hagen oder Hattingen werden in der Ruhrstadt erwartet. Betroffen sein werden vor allem die städtischen Kitas, aber auch zwei Ganztagsschulen: die OGS Pestalozzischule bleibt geschlossen, die OGS Breddeschule bietet nur eine Notgruppe an.

Erzieherinnen sind ausgebrannt

Der Streiktag solle unter dem Motto „Ausgebrannt“ stehen, so Hecht. „Denn das ist, was den Kolleginnen wirklich am Herzen liegt.“ Die enorme Arbeitsbelastung der einzelnen Erzieherinnen und Erzieher habe mannigfaltige Auswirkungen. „Dabei wollen sie nur den Beruf, den sie gelernt haben, richtig machen“, so die Gewerkschaftssekretärin. Doch gerade die frühkindliche Bildung bleibe bei Personalmangel und ständiger Fluktuation häufig auf der Strecke.

Erst am Donnerstag, 28. April, und Anfang März hatten Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpfleger und Vertreter anderer Berufsgruppen für einen Tag die Arbeit niedergelegt. In den Kitas schlossen viele Gruppen. In der kommenden Woche soll ebenfalls am Mittwoch (11. Mai) erneut gestreikt werden.

Tarif-Auseinandersetzungen bislang ohne Ergebnis

Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und die angespannte Situation in den Einrichtungen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, berichtet die Gewerkschaft Verdi.

Die Tarif-Auseinandersetzungen im Monat Februar und März hatten zu keinem Ergebnis geführt. Die Gewerkschaft fordert „eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.“

