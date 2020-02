Witten: Muttenthalbahn kann Sonntag nicht Saison eröffnen

Die Muttenthalbahn startet in Witten erst am 5. April in die Saison.

Die Muttenthalbahn kann am kommenden Sonntag (1.3.) nicht in die neue Saison starten. Aufgrund der Stürme in den letzten Wochen und Tagen sei die Fahrstrecke noch blockiert. Auch Bäume hätten noch eine bedenkliche Schieflage, heißt es von der Arge Muttenthalbahn. Hinzu kämen Bauarbeiten auf der Zeche Nachtigall, sowie eine schlechte Wettervorhersage für den kommenden Sonntag. Zum Muttentalfest am 5. April wird die Bahn dann ihren Betrieb aufnehmen.