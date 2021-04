Witten: Mutation verursacht fast jede zweite Infektion

Witten. 285 Menschen in Witten sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Fast jeder zweite Infizierte hat sich mit der britischen Mutation angesteckt.

In Witten waren am Donnerstag (1.4.) 27 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt aktuell 285. Laut Kreis wurde bei fast jedem zweiten Infizierten die britische Virus-Mutation nachgewiesen (49,47 Prozent). Im Kreis sind aktuell 434 Menschen mit einer Mutation infiziert - von insgesamt 1066 Coronakranken.

In den Kliniken im Kreisgebiet sind derzeit 60 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Sechs von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, vier beatmet. Coronafälle beziehungsweise Verdachtsfälle gibt es in der Wittener Senioren-Wohngemeinschaft Hellweg, in der Kita An der Erlenschule, im Kindergarten St. Vinzenz, in der Kita Kieselchen, außerdem in der Wohnstätte an der Dortmunder Straße.

Im EN-Kreis sind über 35.600 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden

Im EN-Kreis sind nach einem Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe bislang 35.618 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. 15.865 von ihnen haben auch die Zweitimpfung erhalten. Auf das Impfzentrum in Ennepetal entfallen davon 21.679 Erstimpfungen und 6.487 Zweitimpfungen.