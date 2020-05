Polizei Witten: Mountainbiker fährt in Stacheldraht

Witten. Ein 61-jähriger Wittener hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt. Noch ist unklar, ob er auf einem gesperrten Weg unterwegs war.

Ein 61-jähriger Mountainbiker war am Sonntag (3.5.) in einem Waldgelände im Wittener Stadtteil Schnee unterwegs. Gegen 16 Uhr fuhr der Mann auf einem Waldweg, der parallel zum Lorbach verläuft. Doch in der Nähe des Erlenteiches wurde die Fahrt des Witteners abrupt gestoppt - durch einen Stacheldraht.

Der 61-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen, fuhr in den Stacheldraht und stürzte. Er hatte sich zum Glück nur leicht verletzt. Allerdings war sein Mountainbike nicht mehr fahrbereit, so dass er den Heimweg zu Fuß fortsetzten musste.

Noch steht nicht fest, ob der Mountainbiker auf einem abgesperrten Weg unterwegs war. Die Ermittlungen des Wittener Kriminalkommissariats laufen. Alle Radfahrer werden gebeten, nur auf den für sie ausgewiesenen Waldwegen zu fahren.

