Witten: Motorradfahrer (71) wird bei Unfall schwer verletzt

Witten. Nach einem Unfall in Witten ist ein 71-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. Er stieß mit einem Autofahrer nahe der A44 zusammen.

Ein 71-jähriger Motorradfahrer aus Witten ist bei einem Unfall am Montag, 12. September, schwer verletzt worden.

Gegen 11.45 Uhr war ein 59-jähriger Wittener mit seinem Auto auf der Dortmunder Straße in Richtung der A44-Auffahrt in Annen unterwegs. Als er in die Kreuzung Westfalenstraße einbiegen wollte, stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, so die Polizei.

Der 71-Jährige stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

