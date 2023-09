Ein Mopedfahrer ist in Witten bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer beging Fahrerflucht.

Unfall Witten: Mopedfahrer will Auto ausweichen und stürzt

Witten. Ein Mopedfahrer ist in Witten gestürzt, weil ein Auto dicht auffuhr. Der Fahrer des Fahrzeugs beging Unfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mopedfahrer ist in Witten gestürzt, als er einem dicht auffahrenden Auto ausweichen wollte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der beteiligte Pkw fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für die Unfallflucht am Donnerstag, 21. September.

Der Bochumer (21) war gegen 18.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Bochumer Straße in Richtung Bochum-Langendreer unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr dem 21-Jährigen kurz hinter dem Kreuzungsbereich Bochumer Straße/Hörder Straße ein schwarzer Pkw so dicht auf, dass der Mopedfahrer in einer Rechtskurve leicht nach links auswich, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Unfallfahrer in Witten war mit schwarzem Kombi unterwegs

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunglückten Mopedfahrer und eine Unfallaufnahme zu kümmern. Der Mann soll etwa 30-40 Jahre alt sein und braune Haare haben. Unterwegs war er mit einem schwarzen Kombi (Möglicherweise Mercedes oder BMW).

Die Verkehrsermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Insbesondere wird auch der beteiligte Autofahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an 0234 909-5206.

