Witten: Mitarbeiter löschen brennenden Traktor

Ein Traktor hat am Montag (13.12.) in Witten gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus.

Witten. Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebes haben versucht, einen brennenden Traktor zu löschen. Dabei atmeten sie giftige Gase ein.

Zu einem Traktorbrand ist die Feuerwehr am frühen Montagnachmittag (13.12.) gerufen worden. Ein Trecker an der Querenburger Straße stand in Flammen. Mehrere Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebs hatten bereits versucht, das Fahrzeug zu löschen.

Ihr mutiger Einsatz blieb für sie nicht ohne Folgen: Drei von ihnen mussten anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden – es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

