Witten: Mit zahlreichen Einbrüchen Drogensucht finanziert

Das Landgericht Bochum hat einen 26-jährigen Mann aus Witten wegen einer Serie von Wohnungseinbrüchen und Diebstahl zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte zugegeben, zwischen August 2015 und November 2017 siebenmal in fremde Häuser und Wohnungen eingedrungen zu sein.

Meist schlug der Einbrecher Scheiben oder Terrassentüren mit einem Stein ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. So verschaffte er sich im April 2017 auch Zutritt zu einer Wohnung an der Eckardtstraße in Witten. Die Beute damals: immerhin 2260 Euro.

Mann aus Witten erbeutet mehr als 30.000 Euro Bargeld, Schmuck, Uhren und Laptops

Die Staatsanwaltschaft listete sieben Taten auf. Die Schadenssumme soll sich auf über 30.000 Euro belaufen. Neben Bargeld hatte er es vor allem auf Schmuck, Uhren und Laptops abgesehen. Er nahm bei seinen Diebeszügen auch mal Kleidung mit.

Der Angeklagte war 2015 aus Albanien nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er hatte in Albanien und Griechenland als Hirte gearbeitet. In Deutschland kam er mit Kokain in Kontakt und wurde schnell abhängig. Mit den Einbrüchen finanzierte der Mann seine Drogensucht. Ein Gutachter bescheinigte ihm, abhängig zu sein. Allerdings sei er für die Taten voll verantwortlich.

In Albanien war der Mann mit zehn Geschwistern in Armut aufgewachsen. Als 15-Jähriger war er nach Griechenland geflohen, um zu arbeiten. Später kam er nach Deutschland. Eigenen Angaben zufolge konsumierte er täglich Kokain und Cannabis.

Gericht würdigt Geständnis des Angeklagten aus Witten

An die Einbrüche könne er sich im Einzelnen nicht mehr erinnern, sagte er vor Gericht aus. Zu den Taten sei es immer spontan, ziellos und zufällig gekommen. Die Richter würdigten sein Geständnis. Die Taten lägen lange zurück, zeugten aber von einer hohen kriminellen Energie.

Er wird seine Gefängnisstrafe in Deutschland absitzen können, anschließend aber abgeschoben.