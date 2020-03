Witten: Mit dem Oldtimer durch das östliche Ruhrgebiet

Witten. Anfang Juni startet die neunte Rotary-Rallye am Ostermann-Gelände in Witten. Das Event ist auf 80 Fahrzeuge begrenzt. Es sind noch Plätze frei.

Bereits zum neunten Mal veranstaltet der Rotary Club Witten Hohenstein die Rotary-Rallye auf dem Ostermann-Gelände. Anders als in den Jahren zuvor findet das wohl größte Event des Clubs in diesem Jahr nicht Ende Mai, sondern Anfang Juni statt.

Oldtimer-Fans können sich den 7. Juni 2020 rot im Kalender markieren. Der Rotary-Club Witten-Hohenstein lädt wieder einmal zur Oldtimer-Rundfahrt für einen guten Zweck ein. Start- und Zielpunkt der rund 120 Kilometer langen Tour ist der Möbelhaus-Parkplatz von Ostermann in Rüdinghausen.

Strecke führt durch das östliche Ruhrgebiet

Von dort aus geht es zum Hof Schulze Blasum bei Hamm und zurück. Die Strecke führt die Fahrer vorbei am „Schloss der Arbeit“ (Zeche Zollern), am Schloss Cappenberg und am Schloss Nordkirchen. Unterwegs müssen die Fahrer Prüfungen bestehen und Rätsel lösen. Worum es dabei genau geht, wird natürlich noch nicht verraten. Es bleibt aber noch Zeit für eine Mittagspause im Spargel-Land.

Nach der Rückkehr am Nachmittag findet eine gemeinsame Abschlussfeier mit Siegerehrung statt. Anschließend lassen die Oldtimer-Fans den Tag mit guten Gesprächen und leckerem Buffet-Essen ausklingen.

Einige Startplätze für die Rallye in Witten sind noch frei

Rolls-Royce, Bentley, Mercedes, Porsche, BMW und Jaguar – die Liste der „Schätze“, die sich an diesem Tag in Witten treffen, ist lang. Fahrzeuge mit H-Kennzeichen und Sportwagen können an der Oldtimer-Rallye in Witten teilnehmen. Die Beurteilung und Auswahl erfolgt durch das Rallye-Komitee.

Die Startgebühr beträgt 85 Euro pro Person. Die Veranstaltung ist auf 80 Fahrzeuge begrenzt, es sind aber noch Plätze frei. Anmelden kann man sich per E-Mail an .

Stiftung sorgt für Trinkwasserbrunnen an Schulen in Äthiopien

Sämtliche Einnahmen kommen der „Neven-Subotic-Stiftung“ und dem „Nordoff-Robbins-Zentrum” in Witten zugute. Im letzten Jahr kamen auf diese Weise über 34.000 Euro zusammen. Mithilfe der Stiftungs-Projekte werden an Schulen in Äthiopien Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen errichtet. Weil die Gesundheit der Schulkinder nicht länger durch mangelnde Hygiene gefährdet ist, nehmen wieder mehr Jungen und Mädchen am Unterricht teil.

Die ersten Projekte konnten bereits erfolgreich durch die bisherigen Rallye-Einnahmen realisiert werden. Der ehemalige BVB-Spieler Neven Subotić hat die „Neven-Subotic-Stiftung“ gegründet. Er wird am 7. Juni auch in Witten sein und für Gespräche rund um sein Engagement in Äthiopien zur Verfügung stehen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten