Witten: Meisen und Spatzen sind die häufigsten Vögel

Witten. Wie in jedem Winter hat der Naturschutzbund zur Zählung der Wintervögel aufgerufen. Die häufigsten gefiederten Gäste in den Gärten.

Kohlmeisen, Spatzen, Blaumeisen und Ringeltauben sind die Vögel, die bei der Winterzählung des Naturschutzbundes (Nabu) in Gärten im EN-Kreis am häufigsten gesichtet wurden. Zur Zählung ruft der Nabu Vogelliebhaber in jedem Winter auf.

Im EN-Kreis beteiligten sich rund 1100 Vogelfreunde an der Zählung

Bei der bundesweiten Aktion „Stunde der Wintervögel" machten so viele Menschen wie noch nie mit. Deutschlandweit meldeten über 232.000 Bürger ihre Ergebnisse an den Nabu. Sie sahen rund 5,6 Millionen Vögel. Im EN-Kreis meldeten rund 1100 Menschen über 24.200 Vögel.

Bei der „Stunde der Gartenvögel" vom 13. bis 16. Mai möchte der Nabu bei einer Zählung etwas über den Brutvögel-Bestand erfahren.

