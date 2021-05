Witten: Maskenpflicht in Bus und Bahn gilt weiterhin

Witten. Bei der Maskenpflicht im ÖPNV ist noch kein Ende in Sicht – auch wenn die Inzidenzwerte in Witten sinken. Darauf weist die Abellio jetzt hin.

Auch wenn die Corona-Zahlen sinken: In Bus und Bahn gilt weiterhin die Maskenpflicht. Darauf weist die Abellio jetzt hin. Inzidenz-Werte unter 100 oder 50 bedeuteten für Fahrten im ÖPNV keine Lockerung der Pflicht zum Tragen der entsprechenden Maske, so das Unternehmen. Wie in der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung festgelegt ist, sei die Tragepflicht von FFP2-Masken (oder höherwertig) in Bus und Bahn sowie an Haltestellen weiterhin gültig. OP-Masken sowie andere Mund-Nase-Bedeckungen wie Alltagsmasken, Schals oder Tücher seien derzeit im NRW-ÖPNV nicht mehr zulässig. Diese Regelung gelte nach wie vor landesweit und sei nicht inzidenzbezogen.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in Witten in unserem lokalen Newsblog+++

Damit die Abellio-Kundenbetreuerinnen und -Kundenbetreuer an Bord der Züge die im Arbeitsschutz vorgeschriebene Tragehöchstdauer für FFP2-Masken nicht überschreiten, sei in der NRW-Corona-Schutzverordnung aber ebenfalls festgelegt, dass das Personal während des Dienstes in den Zügen medizinische OP-Masken tragen darf. Weitere Informationen erhalten Fahrgäste unter www.mobil.nrw/corona.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten