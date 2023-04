Witten: Mann verletzt sich bei Betriebsunfall mit Bagger

Zu einem Firmengelände in Witten-Herbede ist die Feuerwehr am Mittwochabend ausgerückt.

Witten. Die Feuerwehr Witten ist am Mittwochabend zu einem Betriebsgelände ausgerückt. Dort war ein Mitarbeiter mit einem Bagger umgestürzt.

Zu einem Unfall auf einem Betriebsgelände in Herbede ist die Feuerwehr Witten am frühen Mittwochabend (19.4.) ausgerückt. An der Wittener Straße war ein Mitarbeiter einer metallverarbeitenden Firma mit einem Umschlagbagger umgestürzt.

Mitarbeiter konnte sich verletzt befreien

Die Feuerwehr ging zunächst davon aus, eine eingeklemmte Person vorzufinden, da ihr dies gemeldet worden war. Der Verunglückte hatte sich aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verletzt aus der Baggerkabine befreien können.

Die Löscheinheit Herbede unterstützte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei der Erstversorgung des Patienten. Für die weitere Behandlung wurde der Mitarbeiter in eine Klinik gebracht.

