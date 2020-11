Witten: Mann unter Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt

Witten. Er wollte nur sein Fahrzeug reparieren. Doch dann ist ein Mann aus Witten-Herbede unter dem Pick-up eingeklemmt worden. Er verletzte sich schwer.

Bei Arbeiten an seinem Fahrzeug ist ein Mann in Herbede am Sonntag (15.11.) unter dem Pick-up eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Witten musste den Schwerverletzten befreien.

Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und zur Feldstraße gerufen. Gemeinsam mit der Löscheinheit Herbede rückte sie dorthin aus. Während die Löscheinheit Herbede die technische Rettung vorbereitete, wurde der eingeklemmte Mann , der über starke Schmerzen klagte, vom Rettungsdienst versorgt. Der Pick-up, ein großer Wagen mit Ladefläche, wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt mit vier Hebekissen angehoben.

Dann konnten die Retter den Mann zügig aus der lebensbedrohlichen Lage befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Witten und der Löscheinheit Herbede.