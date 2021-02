Witten: Mann fährt betrunken zur Polizeiwache

Witten. Eigentlich sollte der 60-Jährige zu einer Unfallflucht in Witten aussagen. Allerdings fuhr der Autofahrer mit 1,1 Promille im Blut zur Wache.

Ein Hattinger soll in Witten eine Unfallflucht begangen haben, wozu die Polizei in Wetter ermittelt. Dem 60-Jährigen war bei seiner Vorladung am Mittwoch allerdings aus anderen Gründen schwindelig.

Der Hattinger kam mit seinem Fahrzeug bei der Polizeiwache in Wetter an. Als der ermittelnde Hauptkommissar den Mann in Empfang nahm, fiel ihm dessen unsichere Gehweise auf. Auf Nachfrage gab der Mann an, am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben, so die Polizei in einer Mitteilung. Ein Alkoholtest bestätigte, dass der Mann einen Promille Wert von über 1,1 aufwies. Der 60-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Trotzdem wollte der Mann anschließend mit dem Auto nach Hause fahren. Die Schlüssel seines Fahrzeuges stellte daraufhin die Polizei sicher. Neben der Unfallflucht wird gegen ihn nun auch wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt.

