Witten: Märkisches Museum lädt zu Workshop und Führung

Zwei Ausstellungseröffnungen im Märkischen Museum Witten

Am 20. Oktober 2022 stellte das Märkische Museum Witten zwei neue Ausstellungen vor, die am 21. Oktober eröffnet werden: eine Ausstellung zur 111-jährigen Geschichte der Sammlung sowie die Einzelausstellung der Künstlerin Joséphine Sagna „YOU NEED TO SEE” im Wechselausstellungsbereich.

Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services