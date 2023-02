Witten: Mädchen (12) wird bei Unfall schwer verletzt

Der Autofahrer, der das Mädchen anfuhr, verständigte den Notruf in Witten.

Witten. Ein zwölfjähriges Mädchen ist nach einem Unfall in Witten ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfallfahrer leistete noch erste Hilfe.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in Witten-Rüdinghausen am Dienstagabend, 21. Februar, schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte sie hinter einem Bus die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf dem Marktweg in Höhe der Bushaltestelle „Kerschensteinerstraße“. Das Mädchen lief hinter einem wartenden Bus der Linie 320 auf die Fahrbahn. Gleichzeitig war ein 55-jähriger Wittener mit seinem Pkw in Gegenrichtung des Busses unterwegs und fuhr das Mädchen an, heißt es.

Die Zwölfjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Der 55-Jährige leistete vor Ort erste Hilfe und verständigte den Notruf.

