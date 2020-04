Polizei Witten: Lkw-Fahrer aus der Ruhrstadt baut Unfall in Datteln

Witten/Datteln. Ein Wittener war mit einem Lastwagen in Datteln unterwegs. Dort baute er einen Unfall. Zwei Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Einen Auffahrunfall hat ein Lastwagenfahrer aus Witten in Datteln verursacht.

Der 28-Jährige war am Dienstag (14.4.) gegen 15.50 Uhr auf der Castroper Straße unterwegs. In Höhe eines Reifenhandels fuhr er auf das Auto vor ihm auf, das verkehrsbedingt angehalten hatte. Darin saß eine 28-jährige Frau aus Datteln. Durch den Zusammenstoß wurden die Dattelnerin und ihr 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro

Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier.