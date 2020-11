Adventskalender Witten: Lions bieten wieder Kalender für den guten Zweck an

Witten. Trotz Corona gibt es in Witten wieder den Original Lions Weihnachtskalender sowie einen Kinderkalender. Schließlich geht es um den guten Zweck.

Trotz Corona wird es wieder einen „Original Lions Weihnachtskalender“ geben. „Das grenzt an ein Wunder“, freut sich Sebastian Anding vom Lions Club Witten, dass es geklappt hat. Nicht nur dieser Kalender ist ab sofort in vielen Geschäften erhältlich. Auch der Lions Förderverein Rebecca Hanf bietet seinen Kinderkalender für den guten Zweck zum Verkauf an.

Blick in hell erleuchtete Fenster: Diese 24 Türchen haben die Pferdebachschüler gemalt. Foto: Lions Club

In diesem Jahr hat die Pferdebachschule das Weihnachtsmotiv für den Lions-Weihnachtskalender gestaltet. Das Deckblatt lässt dabei durch viele weihnachtlich geschmückte Fenster blicken. Die einzelnen Bilder wurden bereits im Sommer von der Klasse 4a gemalt, digital gescannt und dann zu einer Collage zusammengefügt.

Schüler aus Witten gestalten Kalender seit zehn Jahren

„Mit unseren hell erleuchteten Fenstern wollen wir etwas Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und alle Wittener daran erinnern, wie wichtig es ist, sich gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit das eigene Zuhause gemütlich zu machen“, sagt Klassenlehrerin Natalie Jarosch. Es ist bereits das zehnte Mal, dass Kinder unterschiedlicher Schulen aus Witten diese Kalender künstlerisch gestaltetet haben.

Bis zum 30. November sind 2500 Adventskalender zu je fünf Euro pro Stück im Handel erhältlich. Hinter den Türchen verbergen sich Sachpreise und Gutscheine im Wert von über 8.500 Euro. Welche Losnummer gewinnt, steht dann in der WAZ sowie auf der Seite www.lions-club-witten.de.

Hier gibt es den Original Lions Weihnachtskalender Witten 2020

Einige der Verkaufsstellen: Marktkieker/Backhaus-Bäckereien, House of Carwash, Stadtmarketing am Rathausplatz, Boni- Center (Pferdebachstr.), Mayersche Buchhandlung (Bahnhofstr.), Buchhandlung Lehmkul (Marktstr.), Gemeinschaftspraxis Mönks, Meinshausen, Drewermann, Voigt (Wittener Str. 4). Die Gewinne können bis spätestens 29. Januar 2021 bei den jeweiligen Sponsoren abgeholt werden.

Lions Förderverein Rebecca Hanf dankt allen Wittener Spendern

Der Lions Förderverein Rebecca Hanf bietet den Wittener Kinder-Adventskalender 2020 an. Das Bild auf dem Deckblatt ist in Anlehnung an die Rodelwochen auf dem Hohenstein entstanden. Layla aus der 2. Klasse der Dorfschule hat es gemalt.

„In diesem Jahr sind durch die Corona-Pandemie bei vielen Organisationen die Spenden massiv eingebrochen“, so Lions-Präsidentin Christa Grönemeyer. Mehr denn je sei also Unterstützung notwendig. Die Kalender-Stückzahl wurde etwas reduziert, doch es gibt wieder viel zu gewinnen. „Wir sind schlichtweg begeistert, wie schnell die Geschäftsleute, Firmen, aber auch private Spender in diesem Jahr die Sponsorenzusage gemacht haben.“

Der Kalender enthält Gewinne im Gesamtwert von 6700 Euro. Es sind Gutscheine für verschiedene Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, Friseure, Restaurants in und um Witten sowie Sachpreise. Wie in jedem Jahr kostet der Kalender fünf Euro. Mit dem kompletten Erlös unterstützt der Lions Förderverein Rebecca Hanf in erster Linie gemeinnützige Einrichtungen und Institutionen für Kinder und Jugendliche in Witten.

Hier gibt es den Wittener Kinder-Adventskalender 2020

Den Kalender gibt es ab sofort in folgenden Vorverkaufsstellen: Mayersche Buchhandlung, Buchhandlung Lehmkul, Reisebüro Wedhorn, Genussgalerie Hafer, Schreib- und Schulbedarf Storchmann (Herbede), Apotheke am Ring, Apotheke am Bodenborn, Apotheke im Real (Hainberg), Apotheke (Heven), Fußpflege Bouke (Wiesenviertel).

Außerdem verkauft der Lions-Förderverein den Kalender samstags (14.,21. und 28.11.) von 10 bis 14 Uhr persönlich vor der Genussgalerie Hafer am Berliner Platz – selbstverständlich unter den bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln.