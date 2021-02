Witten: Linke hinterfragt Baumfällungen an Vormholzer Straße

An der Vormholzer Straße in Witten sollen 54 Bäume fallen. Die Linke fragt nach den Gründen. (Symbolbild)

Witten. Auf einer Fläche von 1334 Quadratmetern will die Stadt Witten 54 Bäume und Sträucher entfernen. Die Linke fragt nach den Gründen.

Die Stadt Witten will an der Vormholzer Straße 54 Bäume, zahlreiche Sämlinge und Haselsträucher entfernen. Eine Fläche von 1334 Quadratmetern soll komplett von Bewuchs befreit werden. In einer Anfrage an den Rat der Stadt stellt Die Linke die Arbeiten nun infrage.

Als Grund für die Fällarbeiten hatte die Stadt die Standsicherheit der Gehölze angegeben, die auf längere Sicht ungewiss sein. Hierzu fragt Die Linke: „Welche konkrete Gefahr besteht derzeit, die das Vorgehen rechtfertigt?“ Sie möchte außerdem wissen, ob es nicht auch mildere Maßnahmen gibt, etwa eine Ausdünnung.

Verkehrssichere Erstbepflanzung geplant

Des Weiteren fragt die Partei nach den Haselsträuchern, die ebenfalls beseitigt werden sollen. „Welche Gefahr stellen sie dar?“, heißt es in der Anfrage. Und weiter: „Sind in die Entscheidung auch subjektive ästhetische Aspekte eingeflossen“?

Laut Stadt Witten ist nach der Rodung an einem geeigneten Standort eine verkehrssichere Ersatzbepflanzung vorgesehen. Auch hier fragt Die Linke nach: Nach welchen Kriterien werden Bäume für Erstbepflanzungen ausgewählt? Wird darauf geachtet werden, dass die Gesamtmenge des gespeicherten Kohlenstoffs gleich bleibt oder sich erhöht? Und wo und wann sollen die Erstpflanzungen erfolgen?

Die Stadt Witten hatte informiert, dass das Projekt mit Rücksicht auf die Brutzeit der Vögel vor dem Beginn der Vegetationsperiode starte.

