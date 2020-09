Witten: Leidemann und König in Stichwahl – SPD knapp vor CDU

Witten. In der Nacht sind die letzten Wittener Stimmbezirke ausgezählt worden. Die vorläufige Endergebnisse liegen nun vor.

In der Nacht sind die letzten Stimmbezirke in Witten ausgezählt worden. Die vorläufigen Endergebnisse der Kommunalwahl am 13. September 2020 liegen nun vor. Bei der Bürgermeisterwahl kommen Sonja Leidemann (SPD) mit 34,52 Prozent der Stimmen und CDU-Mann Lars König (29,58%) in die Stichwahl.

Bei der Ratswahl liegt die SPD mit 25,16 Prozent der Stimmen vor der CDU (23,21%). Dritte Kraft im Rat werden die Grünen mit 20,58 Prozent. Das Bürgerforum holt 6,07 Prozent, die Piraten 4,27, die Linke 4,01%. Die AfD zieht mit 4,67 Prozent der Stimmen in den Rat ein.

Landrat Olaf Schade (SPD) bleibt mit 64,41 Prozent der Stimmen im Amt.

