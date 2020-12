Witten: Lebensretter für die kleine Paulina (1) gesucht

Die kleine Paulina benötigt dringend eine Stammzellspende. Schüler des Berufskollegs in Witten helfen bei der Suche nach dem Lebensretter.

Witten. Paulina (1) hat nicht viel Zeit. Sie benötigt dringend eine Knochenmarkspende. Wie jeder dem kranken Kind helfen kann.

Lebensretter gesucht: Die einjährige Paulina, Tochter einer Mitarbeiterin des EN-Kreises, leidet an einer schweren Stoffwechselstörung. Die einzige Chance für das Mädchen aus Iserlohn: Es muss schnell ein passender Stammzellspender für sie gefunden werden. Darum kümmern sich jetzt die Schüler des Berufskollegs Witten.

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat das Berufskolleg eine Online-Registrierungsaktion auf den Weg gebracht. Die Schule hat in der Vergangenheit bereits bei drei DKMS-Aktionen mitgemacht. Über 700 Schüler ließen sich typisieren, sieben Stammzellspenden wurden so möglich. Leider hilft das Paulina nicht. Ihr genetischer Zwilling muss noch gefunden werden.

Lehrerin des Berufskollegs Witten hat von Paulinas Schicksal erfahren

Eine Lehrerin des Wittener Berufskollegs hat von dem Schicksal des Kindes erfahren. Die Idee zur Typisierungsaktion war geboren. Mehrere Klassen des Berufskollegs haben nun im Distanzunterricht Arbeitsaufträge zur DKMS absolviert. Viele haben sich ein Registrierungsset bestellt. Jetzt werden weitere Stammzellspender gesucht. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist, kann mitmachen. Mit nur wenigen Klicks können Registrierungsunterlagen nach Hause bestellt werden (www.dkms.de/paulina).

Mit drei medizinischen Wattestäbchen, einer Anleitung und einer Einverständniserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Dieser muss mit der Post zeitnah an die DKMS geschickt werden. Spender, die schon in der Knochenmarkspenderdatei registriert sind, müssen nicht noch einmal teilnehmen. Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten. Wer spenden möchte: DKMS-Spendenkonto, Kreissparkasse Tübingen, IBAN: DE64 6415 0020 0000 2555 56, Verwendungszweck: LPS 566 Paulina.