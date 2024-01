Witten: Lastwagenfahrer stirbt nach internistischem Notfall

Bei einem Unfall an der Ortsgrenze zwischen Witten-Annen und Dortmund-Salingen ist ein Lkw am Dienstagmorgen von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet.

Bei einem Unfall an der Ortsgrenze zwischen Witten-Annen und Dortmund-Salingen ist ein Lkw am Dienstagmorgen (30.1.) von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort.

Internistischer Notfall hat den Unfall ausgelöst

Gegen 8 Uhr war der 57-jährige Mann aus Iserlohn mit seinem Lastwagen von der Baroper Straße, kurz hinter dem Abzweig Stockumer Bruch, abgekommen. Grund war nach Angaben der Polizei ein internistischer Notfall. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Für die Aufnahme des Unfalls war die Baroper Straße in beiden Richtungen bis zirka 10.45 Uhr gesperrt.

