Trotz eines trocknen Sommer ist die Getreide- und Maisernte ganz gut ausgefallen. Dieses Fazit zieht Dirk Kalthaus, Vorsitzender des Kreislandwirtschaftsverbandes EN/Hagen. Allerdings gebe es auch Flächen, wo die Erträge magerer waren. Eine große Rolle spielten laut Kalthaus die lokalen Witterungs- und Bodenverhältnisse.

„Die wenigen, aber wichtigen Regenschauer gingen sehr unterschiedlich nieder“, sagt der Landwirt. Die Erntebedingungen seien gut gewesen. „Es gab kaum regenbedingte Zwangspausen und wir konnten das Getreide trocken einbringen.“ Das bestätigt Landwirt Heinrich-Wilhelm Schulte-Niermann aus Witten. Bei der Gerste seien die Erträge sogar etwas besser als im Vorjahr ausgefallen.

Bauer aus Witten hat das Heu „noch vorm Regen weggekriegt“

Der 79-Jährige spricht von einer „guten, normalen Ernte“. Den Mais habe man vorgestern gedroschen „und noch vorm Regen weggekriegt“, so der Bauer aus Annen am Montag (5.10.) Auch beim Heu kann er nicht meckern. „Wir haben haben zwei ordentliche Schnitte geerntet.“ Unter dem dritten trocknen Sommer in Folge litten seine Wiesen nicht so wie vielleicht anderswo, „weil wir einen hohen Grundwasserstand haben“.

Andere Bauern konnten wegen des Wassermangels laut Verband wieder nicht die nötigen Futtervorräte anlegen. „Es reicht eben nicht für eine nachhaltige Grundwasserneubildung“, sagt Verbandsgeschäftsführer Heinz-Wilhelm Büscher (63) „Auch wenn es oben für Getreide und die anderen Feldfrüchte noch reicht, kommt weiter unten nichts mehr an.“ Gerade das Gras und vor allem die Bäume im Wald litten darunter.

Weniger Futterreserven wegen des dritten trocknen Sommers in Folge

„Das ist für unsere Region, die stark von der Rinderhaltung lebt, ein großes Problem“, sagt der Verbandsvorsitzende und Milchkuhhalter Dirk Kalthaus. Auch die Besitzer von Pferden und Schafen litten darunter. Und wie hat sich die Pandemie auf die Arbeit der Bauern ausgewirkt?

Nun, einerseits sind sie froh, dass sie weiter auf dem Trecker sitzen konnten. „Wir leben ja hier wie auf einer Insel“, sagt Bauer Schulte-Niermann vom Tiefendorf, der den Hof mit seinem Sohn Holger bewirtschaftet. Allerdings seien die Märkte für landwirtschaftliche Produkte in diesem Jahr ziemlich durcheinandergewirbelt worden, so der Landwirtschaftsverband. Mit Beginn des Lockdowns hätten sich die Gewohnheiten der Verbraucher stark geändert. Plötzlich sei fast nur noch zu Hause gegessen worden, nicht mehr in Kantinen und Lokalen.

Direktverkauf in Hofläden hat sich während des Shutdowns deutlich erhöht

Mehr kleinere Verpackungen: Das sei gerade bei der Milch zu einem Problem für die Landwirte während des Shutdowns geworden, sagt der Vorsitzende der Landwirte, Dirk Kalthaus, der selbst Milchwirtschaft betreibt. Foto: Kreislandwirtschaftsverband Hagen/EN

„Die Umstellung von großen auf kleine, haushaltsübliche Verpackungen wurde besonders im Milchbereich zum Problem“ sagt Kalthaus. Der Absatz an Pommes frites kam seinen Angaben zufolge sei fast völlig zum Erliegen. Beim Fleisch war Edles wie Rindersteaks oder -filets kaum noch gefragt. Dafür erhöhte sich der Direktverkauf in Hofläden deutlich.

Neben Corona hat in diesem Jahr auch noch die Afrikanische Schweinepest Deutschland erreicht. Eine Seuche, die zwar für den Menschen völlig ungefährlich, für Schweine aber umso bedrohlicher sei. Kalthaus: „Obwohl wir nur wenige Höfe mit Schweinehaltung in der Region haben, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass sowohl Wild-als auch Hausschweine nicht infiziert werden.“