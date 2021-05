Witten: Ladendetektiv bei Gerangel mit Parfüm-Dieb verletzt

Immer wieder kommt es zu Ladendiebstählen wie jetzt in Witten (hier ein Symbolbild aus einer anderen Stadt).

Witten. Ein Ladendieb mag offenbar den Duft von Jil Sander. Eine gute Nase bewies auch der Detektiv in der Drogerie in Witten. Ein Parfümklau mit Folgen.

Ein Ladendetektiv (49) ist bei einem Handgemenge mit einem mutmaßlichen Dieb leicht verletzt worden. Er hatte laut Polizei einen Mann dabei beobachtet, wie dieser in einer Drogerie in der Bahnhofstraße mehrere Parfümflaschen und zwei elektrische Zahnbürsten in seine Jackentaschen steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv ihn ansprach, kam es zu dem Gerangel.

Täter aus Witten verliert Zahnbürsten, nicht aber das Parfüm

Der Tatverdächtige verlor dabei zwar die Zahnbürsten, konnte aber mit dem Parfüm (Jil Sander) fliehen. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und kurze, schwarze Haare haben. Er trug eine blaue medizinische Maske, eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit drei weißen Streifen auf den Ärmeln, die passende schwarze Trainingshose sowie dunkle Schuhe mit weißer Sohle.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, insbesondere zwei Passantinnen, Telefonnummer 02302/209-8310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten). Zu dem Vorfall kam es bereits am Donnerstag (20.5.) gegen 17 Uhr.

