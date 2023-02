Witten: Kupferdiebe plündern leere Gebäude am Crengeldanz

Witten. Nahe dem Netto-Markt an der Crengeldanzstraße in Witten konnte die Polizei Kupferdiebe auf frischer Tat ertappen: Sie montierten gerade Rohre ab.

Nach einem Einbruch in zwei leerstehende Geschäftsgebäude in Witten hat die Polizei vier Personen festgenommen. Laut Polizei drang die mehrköpfige Gruppe am Sonntagnachmittag, 11. Februar, 16.15 Uhr, in die beiden nebeneinanderliegenden leerstehenden Gebäuden an der Crengeldanzstraße 85a und 86a ein - das ist nahe dem Netto-Markt.

Im Inneren der Gebäude durchtrennten die Männer diverse Kupferrohre und montierten diese ab. Noch bevor sie mit ihrer Beute flüchten konnten, umstellte die Polizei die Gebäude – sie hatte vorab einen Hinweis erhalten. Die Beamten nahmen vier Tatverdächtige aus Dortmund (29, 21, 19 und 17 Jahre alt) fest. Das Wittener Regionalkommissariat ermitteln nun.

