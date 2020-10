Witten: Kunden beklagen Chaos in Annener Postagentur

Witten. Menschen bekommen die falsche Post und die eigene oft viel zu spät. In einer Postfiliale in Witten läuft so manches schief, klagen Kunden.

Kunden erhalten verspätet wichtige Briefe, gar keine Post oder die anderer Leute – in einer Postfiliale in Annen herrschen offenbar chaotische Verhältnisse. Dies behaupten jedenfalls eine Mutter und ihr Sohn sowie ein Bauunternehmen, die in der von einem Einzelhändler geführten Agentur in der Bebelstraße Postfächer haben.

Für Frank Müller (Name geändert) hatte das Durcheinander in der Postfiliale auch persönlich sehr unangenehme Folgen. Der 22-Jährige bezieht Arbeitslosengeld. Da er Post von der Arbeitsagentur verspätet in seinem Fach vorfand, hat er Termine bei der Agentur verpasst. Die teilte ihm daraufhin mit, dass sie deshalb die Zahlungen sperre. Durch einen Besuch der Agentur konnte Müller der Sachbearbeiterin die Situation erklären, die die Sperrung daraufhin wieder aufhob.

Frau aus Witten erhielt drei Wochen gar keine Post, dann einen ganzen Schwung

Mutter Jutta Müller (Name geändert) kann über die Situation in der Agentur nur den Kopf schütteln. „Sie erhält die Briefe doch von der Post und sortiert sie dann nicht in die richtigen Fächer ein.“ Drei Wochen lang habe sie einmal gar keine Post erhalten und dann auf einmal einen ganzen Schwung. Briefe, die schon Wochen alt waren. Die Redaktion bekam nach einem Anruf in der Postfiliale zur Antwort, es könne schon vorkommen, dass Briefe beim Sortieren in die Postfächer einmal zusammenklebten. Aber man bemühe sich, genau hinzuschauen.

Die Müllers schütteln über eine solche Auskunft den Kopf. Immer wieder hatten sie auch Post eines Wittener Bauunternehmens im Fach – „und die Firma unsere“. Vollkommen unverständlich sei dies, sagen die Annener, da weder die Adressen noch die Namen ähnlich seien. „Sonst kann so etwas ja mal passieren.“ Frank Müller brachte die Irrläufer-Post stets zurück in die Filiale und bekam dort auch einmal zur Antwort, es handele sich doch um kein Einschreiben. Das sei doch dann nicht wichtig, er hätte die Post doch einfach wegwerfen können.

Bauunternehmen aus Witten hat auch die falsche Post im Fach

Schließlich platzte Jutta Müller der Kragen. Sie schrieb vor einigen Wochen einen Beschwerdebrief an den Post-Vorstand in Bonn. Sie erhielt zwar eine Lesebestätigung, aber keine Antwort, wie sie sagt. Das Wittener Bauunternehmen, dessen Post sie oft in ihrem Postfach vorgefunden hat, bestätigt ihre Schilderung.

„Ja, wir haben auch schon unzählige Male fremde Post erhalten“, so ein Buchhalter der Firma. Dass man die falschen Briefe bekommen habe, falle erst im Betrieb auf, da ein Kurierdienst die Post bei der Annener Postfiliale abhole und zum Unternehmen bringe. „Der Kurier hat keine Zeit, jeden einzelnen Brief anzusehen, der ist für mehrere Firmen unterwegs.“

Es gebe Tage, da bekomme sein Bauunternehmen nur zwei Briefe und dann plötzlich 20, die auch schon älteren Datums seien, sagt der Buchhalter. Für seinen Betrieb sei dies sehr unangenehm und ärgerlich. „Da sind auch Rechnungen darunter und Kundenbriefe.“ Sogar Rückscheine von Einschreiben hätten schon im Firmen-Postfach gelegen. „Da hat der Absender keine Rechtssicherheit, wenn der Schein in unserer Post ist.“

Elf Postfilialen in Witten Die Deutsche Post unterhält keine eigenen Postfilialen mehr. Auch eine Postbank-Filiale ist keine eigene Post-Filiale. Denn die Postbank ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank. Seit mittlerweile 25 Jahren arbeitet die Post für das Filialnetz mit dem Einzelhandel zusammen. Bundesweit stehen Kunden rund 26.000 Filialen, DHL Paketshops und Verkaufsstellen sowie über 5000 DHL-Packstationen zur Verfügung. Im Netz sind über postfinder.de die jeweiligen Filialen zu finden. In Witten gibt es zehn Postfilialen und eine Postbank-Filiale an der Hammerstraße.

Ein Düsseldorfer Post-Sprecher erklärte am Montag (12.10.) auf Anfrage, man habe mit dem Betreiber der Annener Postagentur gesprochen: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu falschen Einwürfen gekommen ist.“ Der Betreiber entschuldige sich dafür und wolle seine Mitarbeiter „für das Thema sensibilisieren“. Laut Postsprecher kommt es in der Filiale zu einer verspäteten Anlieferung der Briefe. Warum dies so ist, müsse noch geklärt werden.