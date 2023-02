Kultur Witten: Kreis nimmt noch Bewerbungen für Kunstpreis an

Witten. Noch immer können sich Künstlerinnen und Künstler aus Witten für den EN-Kunstpreis bewerben. Es gibt allerdings eine Frist.

Kunstschaffende aufgepasst: Noch bis Dienstag, 28. Februar, haben Künstlerinnen und Künstler aus Witten die Chance, sich mit ihren Werken zum Thema „Liebe deine Welt“ für den Kunstpreis des Ennepe-Ruhr-Kreises zu bewerben.

„Nach dem ersten Aufruf im Dezember sind nicht nur viele Anfragen bei uns eingegangen, uns liegen auch bereits Bewerbungen vor. Nach wie vor steht die Tür zum Kunstpreis aber für alle qualifizierten Künstlerinnen und Künstler, die mindestens 21 Jahre alt sind, offen. Zugelassen sind Einzel- wie Gruppenwerke“, sagt Claudia Breitenborn von der Kreisverwaltung.

Werke werden im Märkischen Museum Witten ausgestellt

Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen eine Qualifizierung, etwa durch eine akademische Ausbildung oder Ausstellungen im professionellen Rahmen, vorweisen. Zudem sollte es eine persönliche Bindung zum EN-Kreis geben. Das ist laut Ausschreibung dann der Fall, wenn die Bewerber im Kreis wohnen, dort geboren wurden oder eine längere Zeit an Ennepe und Ruhr zu Hause gewesen sind.

Bis zu drei Arbeiten können eingereicht werden, sollten aber nicht älter als drei Jahre sein. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury unter Leitung von Christoph Kohl, Institutsleiter des Märkischen Museums Witten, Werke von maximal 20 Künstlerinnen und Künstlern aus, die vom 1. Juli bis 24. September im Märkischen Museum ausgestellt werden.

In der Zeit werden auch drei gleichberechtigte Preise vergeben, die mit jeweils 1500 Euro dotiert sind. Zusätzlich winkt den Gewinnern und Gewinnerinnen eine gemeinsame Ausstellung. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 02336 4448 145 oder per Mail an kunstpreis@en-kreis.de.

