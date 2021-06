Witten: Kreis informiert mehrsprachig über Corona-Impfungen

In zehn Sprachen informiert der EN-Kreis auch über Corona-Schnelltests.

Witten. Schulen und Kitas in Witten können Poster bestellen, die in zehn Sprachen über Corona-Impfungen informieren. Was ein Newsletter bietet.

Das Kommunale Integrationszentrum des EN-Kreises (KI) stellt Informationen über die Corona-Impfung und die Schnelltestangebote in zehn Sprachen zur Verfügung. Die Poster können Einrichtungen wie etwa Schulen, Kitas oder Flüchtlingsinitiativen ausdrucken und aushängen. Auf den Aushängen befinden sich QR-Codes, mit denen sich weitergehende Infos per Smartphone abrufen lassen.

Newsletter des Integrationszentrums informiert über aktuelle Corona-Regelungen

Die Infoblätter sind in Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Rumänisch, Russisch und Tamil erhältlich. Interessierte können die Poster auf der Webseite des Kreises unter „Bildung & Integration“, „Mehrsprachige Hinweise zum Coronavirus“, herunterladen. Das Integrationszentrum gibt auch einen Corona-Newsletter heraus, der über aktuelle Regelungen informiert und Basiswissen über das Virus vermittelt.

Der Newsletter, der per Mail verschickt wird, erscheint in sechs Sprachen (Arabisch, Deutsch, Englisch, Rumänisch, Tamil und Türkisch). Künftig veröffentlicht das Integrationszentrum den Newsletter auch auf Italienisch und Polnisch. Wer den Newsletter abonnieren möchte, kann sich per Mail (ki-coronainfo@en-kreis.de) melden.

