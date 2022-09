Witten: Kreis impft jetzt auch mit Omikron-Vakzinen

Witten. Ab sofort werden auch im EN-Kreis mit Witten die Omikron-Impfstoffe geimpft. Empfohlen wird das aber nicht jedem. Wer bekommt das neue Vakzin?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Booster-Impfungen mit den Omikron-Impfstoffen von Moderna und Biontech offiziell empfohlen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Witten hat darauf reagiert und verimpft die Vakzine ab sofort auch im Impfbus sowie dem Impfzentrum in Ennepetal.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Drittimpfungen mit den angepassten Stoffen allen Personen ab zwölf Jahren empfohlen wird – der zweite Booster, also die vierte Impfung, hingegen nur für Menschen ab 60 Jahren, Risikogruppen sowie für medizinisches Personal.

Ärzte in Witten nutzen neues Vakzin schon

Die von der europäischen Arzneimittelbehörde Ema zugelassenen neuen Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna richten sich sowohl gegen den Corona-Wildtyp als auch gegen die Omikron-Varianten BA.1 beziehungsweise BA.4 und BA5. In Witten werden die Stoffe schon seit längerer Zeit genutzt. So hat Ärztesprecher Arne Meinshausen im Rathaus der Medizin bereits am 9. September die ersten Spritzen verteilt.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen scheint in Witten derzeit aber eher niedrig zu sein. Als der Impfbus am vergangenen Samstag erstmals wieder vor der Stadtgalerie hielt, holten sich gerade einmal elf Personen den Piks ab. Nicht zu vergleichen mit den langen Schlagen, die sich beispielsweise noch Mitte November bildeten.

