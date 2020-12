Witten: Kreis hat die ersten Senioren gegen Corona geimpft

Die ersten Senioren und Pflegekräfte sind am Sonntag in Wetter geimpft worden.

Witten Die Impfungen gegen Corona haben am Sonntag auch im EN-Kreis begonnen. Witten war noch nicht dran. Wer wurde also zuerst geimpft?

Auch im EN-Kreis sind am Sonntag (27.12.) die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Dabei handelte es sich um Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims Bethanien in Wetter.

180 Impfdosen standen dem Kreis an Tag eins der deutschlandweiten Impfungen gegen die Pandemie zur Verfügung. In der Einrichtung in Wetter hatten sich 91 von 96 Bewohnern für die Impfung angemeldet, außerdem 52 Beschäftigte. Ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung führte die Impfungen durch. Da noch ein paar Impfdosen übrig blieben, konnten sich auch der Arzt und die medizinische Fachangestellte impfen.

Witten ist noch nicht dran. Als Nächstes soll im Feierabendhaus in Schwelm geimpft werden. Allerdings stehen die für Montag (28.12.) angekündigten nächsten 1330 Impfdosen laut Gesundheitsamt voraussichtlich erst am Dienstag (29.12.) zur Verfügung. In Witten rechnen Altenheime Anfang Januar mit den ersten Impfungen dort.

