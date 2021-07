Witten: Krankenkasse warnt vor Betrügern am Telefon

Witten. Betrüger geben sich als AOK-Mitarbeiter aus: Die Kasse rät auch ihren Versicherten in Witten, telefonisch keine sensiblen Daten preiszugeben.

Die AOK warnt vor kriminellen Machenschaften: In den vergangenen Wochen mehren sich auch in Westfalen-Lippe die Fälle, in denen Betrüger telefonisch sensible Daten oder Geld von Versicherten ergaunern wollen. AOK-Versicherte erhielten zum Beispiel Anrufe von Menschen, die sich als Mitarbeiter der Firma „Deutsche Pflege“ und sogar als AOK-Mitarbeiter ausgaben.

Krankenkasse rät, das Telefonat sofort zu beenden und Anzeige zu erstatten

Kassensprecher Jens Kuschel: „Egal, ob es um einen angeblich fehlenden Versicherungsschutz, Kontodaten oder Pflegegeldansprüche geht: Bei sensiblen Daten ist Vorsicht angeraten.“ Bei betrügerischen Anrufen werde versucht, an persönliche Daten sowie Sozial- und Leistungsdaten zu kommen. Als Grund werde etwa genannt, dass noch nicht alle Pflegeleistungen, insbesondere Pflegehilfsmittel von den Versicherten ausgeschöpft worden seien.

Versicherte würden von den Betrügern am Telefon auch aufgefordert, Leistungen zu bestätigen oder zu beantragen, damit die Täter so an die Unterschriften der Versicherten gelangen, warnt AOK-Sprecher Kuschel. Die Krankenkasse rät, auf keinen Fall Auskünfte zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen, Pflegegraden oder Pflegegeldansprüchen zu geben, sondern das Gespräch sofort zu beenden und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die AOK bittet alle Betroffenen darum, auch die AOK vor Ort zu informieren.

