Witten: Kostenlose Masken für ALG II-Bezieher bis Samstag

Witten. Arbeitslosengeld II-Bezieher in Witten haben Post von ihren Krankenkassen bekommen. Wer bis zum 6. März Anspruch auf kostenlose Schutzmasken hat.

Rund 250.000 Anschreiben hat die AOK Arbeitslosengeld II-Beziehern in Westfalen-Lippe, auch in Witten, geschickt. Die Empfänger erhalten zehn zuzahlungsfreie FFP2-Masken. Alle Krankenkassen wurden von der Bundesregierung beauftragt, solche Schreiben zu versenden. Diese enthalten jedoch keine Gutscheine für FFP2-Masken, heißt es von der AOK.

Kassen-Anschreiben muss in der Apotheke vorgelegt werden

Die Empfänger der Briefe können diese zusammen mit ihrem Personalausweis in einer Apotheke vorlegen, um ihre Masken zu erhalten. Die FFP2-Schutzmasken können bis Samstag (6. März) in den Apotheken abgeholt werden. Auf die kostenfreien FFP2-Schutzmasken haben auch Menschen Anspruch, die mit ALG-II-Beziehern in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben und in der Regel familienversichert sind.

Es erhalten nur Menschen kostenfreie Masken, die „in der ersten Versorgungswelle“ keine erhalten hätten, so die AOK. Hierzu gehörten Menschen ab 60 Jahren und solche, die an einer chronischen Krankheit leiden.

+++Weitere Nachrichten aus Witten lesen Sie hier+++