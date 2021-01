Witten: Kleine Vogel-Familie sucht ein neues Zuhause

Witten. Wer Platz für gleich drei Vögel hat, kann sich bei der Arche Noah in Witten melden. Eine Sittich-Familie sucht ein neues Zuhause.

Es müssen nicht immer Hund und Katze sein, auch ein Vogel kann für manch einen das passende Haustier sein. Die Arche Noah sucht ein neues Zuhause für gleich drei Sittiche.

Es handelt sich um eine kleine Familie: einen Springsittichhahn, eine Ziegensittichhenne und deren Jungtier. Die drei lebten bisher in einer Voliere mit viel Platz zum Fliegen, so die Tierschützer. Deshalb würden die Vögel auch nur wieder an jemanden vermittelt, der ihnen eine große Voliere zur Verfügung stellen kann. Eine dauerhafte Käfighaltung komme nicht in Frage.

Wer Interesse an dem flatterhaften Trio hat, kann sich bei der Arche Noah melden: unter 390377 und 57558 oder www.arche-noah-witten.de.

