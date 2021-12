Witten: Kinderfahrräder als Spende für Schulkinder gesucht

Jedes Jahr ein Highlight: Die gespendeten Kinderfahrräder vermittelt die Fahrradbotschaft Witten an Schulkinder weiter. Diese Bild stammt von der Aktion 2019.

Witten. Damit Grundschüler in Witten an der Radfahrprüfung teilnehmen können, werden gebrauchte Kinderräder gesucht. Abgabe ist in der Bahnhofstraße.

Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit ruft der Wittener Fahrradbotschafter Andreas Müller wieder dazu auf, gebrauchte Kinderfahrräder zu spenden. Die Fahrräder werden an interessierte Schülerinnen und Schüler der Hellwegschule, Crengeldanzschule und Breddeschule abgegeben, die damit dann die Fahrradprüfung absolvieren können.

Am 18. Dezember eröffnet von 10 bis 16 Uhr die Fahrradbotschaft im Ideenschaufenster für Klimaschutz im ehemaligen Reisebüro des Galeria Kaufhof-Gebäudes. Dort können die Fahrräder direkt abgegeben werden. Wenn dort oder unter 02302/0836651 auf Band eine Nachricht hinterlassen wird, werden die Räder auch am Wohnort abgeholt.

Sicherheitstraining für Kinder bei den Ferienspielen

Zusammen mit dem Allgemein Fahrradclub ADFC-EN informiert Andreas Müller über sicheres Radfahren – und darüber, was in diesem Jahr alles für das Radfahren in Witten passiert ist. Das ist erstaunlich viel! Auch für das kommende Jahr ist schon viel geplant, etwa das Sicherheitstraining für Kinder bei den Ferienspielen und die Aktion mit dem Rad zur Schule, außerdem stehen zwei Kidical Mass-Termine im Kalender. Ein VHS-Workshop des ADFC im Februar bietet Infos zur richtigen Fahrradpflege, etwa zum Platten flicken. Susanne Rühl und Andreas Müller freuen sich auf Besuch unter den geltenden Coronaregeln.

